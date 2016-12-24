18 августа в Рузаевке пройдет «Час пассажира»

Распил на расчистке
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18 августа 2021 года с 14:00 до 15:00 на железнодорожном вокзале Рузаевка будет проводиться информационно-профилактическая акция «Час пассажира».
В ходе проведения мероприятия все желающие смогут напрямую обратиться к руководству транспортной полиции и представителям объекта транспортного комплекса с вопросами, касающимися обеспечения безопасности и правопорядка на объектах железнодорожного транспорта.
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