18 августа в Рузаевке пройдет «Час пассажира»

Репортер

18 августа 2021 года с 14:00 до 15:00 на железнодорожном вокзале Рузаевка будет проводиться информационно-профилактическая акция «Час пассажира».

В ходе проведения мероприятия все желающие смогут напрямую обратиться к руководству транспортной полиции и представителям объекта транспортного комплекса с вопросами, касающимися обеспечения безопасности и правопорядка на объектах железнодорожного транспорта.

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