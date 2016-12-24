Если женщина просит

«Химия» на продажу
В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж
В Мордовии вынесен приговор двоим уроженцам Чеченской Республики, прилетевших в Саранск из Москвы по просьбе знакомой барышни для решения проблем с ее бывшим сожителем. Они так бурно начали свою миссию, что сразу же угодили под уголовное преследование по статьям «Грабеж», «Самоуправство» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Гости вымогали с «плохого парня» полмиллиона рублей, подкрепляя свои требования затягиванием шнура от утюга на его шее. Теперь за эти саранские «приключения» суд отмерил им реальные сроки.
Один из основных персонажей этой истории - уроженец Республики Узбекистан Нодиржор Акрамов. Мужчина явно не относился к числу законопослушных граждан, поскольку к своим 30 годам уже обзавелся приговором суда за мошенничество. Вместе с подельниками он приобретал дорогостоящую технику в кредит, используя в том числе и документы третьих лиц. Ущерб кредитных организаций от этих афер составил свыше 600 тысяч рублей. Семь лет назад за эти фокусы он даже загремел на зону на 3 года.
В прошлом году уже гуляющий на воле Нодиржор Акрамов свел знакомство с девушкой, которая рассчитывала на длительные отношения. Парочка даже оформила в кредит по паспорту барышни мобильные телефоны, ноутбук и другую бытовую технику. Но «семейная идиллия» продлилась не долго, молодые люди в очередной раз поругались и приняли решение расстаться. Девушка укатила в Москву, забрав с собой все имущество. Естественно, ее бывший спутник перестал платить по кредиту, оформленному на другого человека.
Потом молодые люди дали отношениям второй шанс и вновь стали жить вместе. Правда, как показало время, ссоры никуда не исчезли, и во время самой бурной из них девушка написала в социальных сетях своему знакомому, чтобы он приехал к ней в Саранск и принудил сожителя отдать ей деньги за купленную технику.
Знакомый барышни откликнулся на просьбу и прилетел в Мордовию со своим товарищем. Это были 28- и 31-летний уроженцы Чеченской Республики, проживающие в Москве. Первым же делом они отправились в квартиру строптивого кавалера и, угрожая ножом, связали его скотчем, а затем стали душить шнуром от утюга, требуя передать им 500 тысяч рублей. Кроме того, один из них под угрозой применения насилия похитил из кармана куртки жертвы 7 тысяч рублей.
Когда разговор перешел уже в более спокойное русло, Нодиржор Акрамов улучил момент и вызвал полицейских. Визитеры из Москвы были задержаны на месте преступления, при этом один из них находился в состоянии наркотического опьянения. При личном досмотре полицейские обнаружили у него синтетический наркотик. В отношении гостей из Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда им назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии-поселении.
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В республике организатору наркобизнеса дали 17 лет колонии
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