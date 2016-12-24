За воспрепятствование законной деятельности судебного пристава должнику из Мордовии грозит штраф

Административный штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей грозит жителю Мордовии за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.

На должника в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по Республике Мордовия возбуждено 6 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД и налогам на общую сумму около 20 тыс.руб. В добровольном порядке гражданин мер по оплате задолженности не предпринимал.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Списаний денежных средств не происходило ввиду их отсутствия.

11 августа 2021 года автомобиль «Rover», принадлежащий должнику, был остановлен в рамках рейда «Дорожный пристав». Сотрудник службы судебных приставов напомнил гражданину о необходимости уплаты задолженности и предложил на месте оплатить сумму долга. Ввиду отказа должника погасить задолженность добровольно судебный пристав-исполнитель составил акты о наложении ареста и об изъятии транспортного средства.

Вместе с тем должник препятствовал совершению исполнительных действий. Гражданин проигнорировал требование судебного пристава покинуть арестованный автомобиль, в связи с чем по отношению к должнику была применена физическая сила. На мужчину составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).