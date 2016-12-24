За воспрепятствование законной деятельности судебного пристава должнику из Мордовии грозит штраф

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Административный штраф от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей грозит жителю Мордовии за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.
На должника в отделении судебных приставов по Рузаевскому району УФССП России по Республике Мордовия возбуждено 6 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД и налогам на общую сумму около 20 тыс.руб. В добровольном порядке гражданин мер по оплате задолженности не предпринимал.
В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Списаний денежных средств не происходило ввиду их отсутствия.
11 августа 2021 года автомобиль «Rover», принадлежащий должнику, был остановлен в рамках рейда «Дорожный пристав». Сотрудник службы судебных приставов напомнил гражданину о необходимости уплаты задолженности и предложил на месте оплатить сумму долга. Ввиду отказа должника погасить задолженность добровольно судебный пристав-исполнитель составил акты о наложении ареста и об изъятии транспортного средства.
Вместе с тем должник препятствовал совершению исполнительных действий. Гражданин проигнорировал требование судебного пристава покинуть арестованный автомобиль, в связи с чем по отношению к должнику была применена физическая сила. На мужчину составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).
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Команда МГПУ имени М.Е. Евсевьева - обладатель Кубка Мордовии по футболу-2021
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