Прокуратура Мордовии вынесла министрам предостережение за медленное исполнение госконтрактов

Репортер

Первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел рабочие встречи с и.о  Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктором Цыгановым и новым Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексеем Ларькиным.

Были обсуждены риски невыполнения в срок запланированных мероприятий при реализации на территории республики национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

В связи с низкими темпами строительства и ремонта автомобильных дорог по ряду заключенных государственных и муниципальных контрактов, способными привести к неосвоению выделенных бюджетных средств и нарушению прав граждан, и.о. Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктору Цыганову объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.        

По таким же причинам замедленного исполнения ряда заключенных государственных «лесных» контрактов Министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Алексею Ларькину также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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