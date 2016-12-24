Прокуратура Мордовии вынесла министрам предостережение за медленное исполнение госконтрактов

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Первый заместитель прокурора республики Александр Иванов провел рабочие встречи с и.о Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктором Цыгановым и новым Министром лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексеем Ларькиным.
Были обсуждены риски невыполнения в срок запланированных мероприятий при реализации на территории республики национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
В связи с низкими темпами строительства и ремонта автомобильных дорог по ряду заключенных государственных и муниципальных контрактов, способными привести к неосвоению выделенных бюджетных средств и нарушению прав граждан, и.о. Министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктору Цыганову объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
По таким же причинам замедленного исполнения ряда заключенных государственных «лесных» контрактов Министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Алексею Ларькину также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
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