В Саранске ударом ножа закончился конфликт из-за спора на деньги

В Саранске 38-летний житель поселка Ялга выслушал приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. К такому уголовному финалу его привел спонтанный спор на деньги.

В ходе расследования полицейские выяснили, что 8 апреля этого года в квартиру жителя Ялги пришли двое приятелей. Во время застолья между мужчинами возник спор с крупной денежной ставкой. Оказавшись в проигрыше, хозяин квартиры отдал гостям 10 000 рублей, после чего приятели убрались восвояси.

Потерявший деньги спорщик решил залить спиртным горький осадок от неудачного пари и отправился в ближайшую рюмочную. Через некоторое время к этому же заведению подошли его недавние гости. Накачавшийся спиртным житель Ялги стал предъявлять претензии победителю в споре. Мужчины вышли на улицу, где 32-летний оппонент «успокоил» дебошира ударом в лицо. Инцидент вроде бы был исчерпан, но проигравший по всем статьям деятель схватился за принесенный с собой из дома нож. Он ударил клинком обидчика в спину, стоило тому отвернуться на мгновение. Посетители кафе, ставшие свидетелями этих разборок, сразу же вызвали скорую помощь и полицейских.

Приговором суда жителю поселка Ялга назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.