Роспотребнадзор по РМ накануне начала нового учебного года проверил образовательные учреждения республики

В Мордовии с 1 сентября распахнут свои двери перед учениками 297 общеобразовательных организаций, учиться пойдут 72 580 юных жителей республики, из них 7 446 первоклассников.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора по РМ со сроком исполнения до 1 сентября 2021 года общеобразовательным учреждениям было выдано 41 предписание. Они касались улучшения материально-технической базы, подготовки пищеблоков (ремонт, приобретение и установка оборудования, замена инвентаря, ремонт помещений, подвод горячего водоснабжения к раковинам для мытья рук и др.), улучшению системы водоснабжения, приобретению мебели, по улучшению системы освещения и вентиляции, а также по соблюдению санитарных правил.

В ходе проверок образовательных организаций были проведены исследования качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, проведены замеры искусственной освещенности. Проверки продолжаются и сейчас.

Как и в 2020 году, новый учебный год будет проходить в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Санитарными правилами по-прежнему оговаривается, что в общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). При входе в образовательное учреждение будет проводиться обязательная термометрия как самих школьников, так и сотрудников.

В школах будут разработаны специальные расписания (графики) уроков, перемен, которые составлены с целью минимизации контактов учащихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).

К сведению, с 16 по 27 августа 2021 года в Мордовии работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. По всем интересующим вопросам, Вы можете обратиться на телефоны Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия - 24-25-21, 24-96-89.