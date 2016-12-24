В мордовской колонии бутерброды заключенных оценили на конкурсе

Репортер

В исправительной колонии № 13 УФСИН по РМ среди осужденных женщин прошел «Кулинарный поединок».

Участницы представили на суд жюри различные варианты оформления бутербродов с соблюдением всех санитарных правил при подаче и приготовлении блюд.

Основными критериями оценки являлись – вкусовые показатели, эстетика подачи, оригинальность, оформление стола, новизна и конечно оригинальность рецепта.

Кулинарные фантазии участниц конкурса разыгрались в полной мере, что привело к созданию просто удивительных гастрономических шедевров.

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