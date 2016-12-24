В Чамзинке один из гастарбайтеров устроил резню среди своих

Как сообщает Следственный комитет по РМ, рано утром 16 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в поселке Чамзинка иностранного гражданина, 1996 года рождения. Его бездыханное тело с ножевыми ранениями было обнаружено в административном здании, где проживали иностранные граждане, работающие на местном предприятии. Еще один пострадавший, 1976 года рождения, доставлен был в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Следователями СК совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний гастарбайтер, проживавший совместно с потерпевшими из Узбекистана.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного преступления. Допрашиваются свидетели и очевидцы.