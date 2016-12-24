Вернули права за 12 тысяч рублей

В Ковылкино сотрудников ГИБДД поймали на взятке

Следственный комитет по РМ на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении двух инспекторов Ковылкинского отделения ГИБДД по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, 12 августа этого года районные сотрудники госавтоинспекции незаконно вернули водительское удостоверение одному деятелю. Мужчина был лишен прав управления транспортным средством на 1,5 года за совершение административного правонарушения. За весьма скромный «гонорар» в 12 тысяч рублей инспекторы ГИБДД решили проблему «лишенца» - незаконно вернули ему нужное удостоверение. Полученные деньги «благодетели» в погонах разделили между собой.

В отношении одного из инспекторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подельницу «закрытого» в СИЗО сотрудника не стали сурово ограничивать в свободе на время расследования – с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время парочке будет предъявлено обвинение.

Не исключено, что в ходе дальнейшего расследования в деле могут всплыть и другие эпизоды противоправной деятельности.