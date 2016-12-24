В Краснослободске 19-летний парень ночью громил чужие авто

Весьма странный способ избрал 19-летний парень из Краснослободска для расширения своих финансовых возможностей. Как установили полицейские, ночью молодой человек заявился на парковку для автомобилей, стоявших во дворе у многоквартирного дома, и стал проникать в салоны машин. Он разбил оконные стекла нескольких авто и похитил из них в общей сложности 3 тысячи рублей и 4 банковские карты.

Уже утром следующего дня «ночной громила» расплачивался чужими картами за товары в магазине, потратив часть имеющихся на них средств. Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где он делал покупки.

Свою вину в содеянном задержанный житель Краснослободска признал, ему была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. Молодой человек будет держать ответ по двум статьям УК РФ - «Покушение на кражу» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».