Следователи отдадут на экспертизу найденные в районе ТЭЦ-2 Саранска человеческие останки

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В социальных сетях мордовской локации 13 августа появилось видео найденных в районе ТЭЦ-2 Саранска человеческих останков - кости и череп находятся прямо на груде земли. Как предположил автор видео, видимо, кто-то выгрузил машину с грунтом, вместе с которым здесь оказались и человеческие кости. По данному факту в Саранске уже организовано проведение доследственной проверки, эксперты Следственного комитета уже работают на месте происшествия. Вполне вероятно, обнаруженные останки были перемещены из довольно давнего захоронения. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов проведенной экспертизы.
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