«Скамейка для пыток»: Активисты Народного фронта проверили детские площадки в Саранске

Футболисты «Саранска» сыграют с командой Премьер-лиги
С какой именно - определит жребий
Активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия во время очередного рейда по детским площадкам Саранска горожане показали две лавочки, одну из которых в народе называют «скамейкой для пыток». Полуразрушенные сиденья расположены на детской площадке в районе многоквартирного дома № 78 по улице Пушкина.
Латанную кусками досок скамейку прозвали так из-за угрожающего внешнего вида. Из деревянных элементов по всему периметру сидения торчат длинные ржавые гвозди, которые в лучшем случае становятся причиной рваной одежды, а в худшем - глубоких порезов. Жильцы близлежащих домов отметили, что неинформированный или невнимательный человек, присев на лавочку, может легко пораниться, особенно в темное время суток.
«Открытую детскую площадку необходимо оборудовать таким образом, чтобы для ребят и их родителей она была безопасной, – это главное требование. Обе скамейки, расположенные на этом участке, давно требуют демонтажа, но почему-то до сих пор остаются на месте. Общественники обратились в администрацию Пролетарского района городского округа Саранск с просьбой убрать опасные для здоровья людей объекты», – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Республике Мордовия Алексей Зюзин.
Мониторинг продолжился на детской площадке по улице Мордовской в районе дома № 153, корпус 202, в Саранске. Представители Народного фронта обнаружили здесь возле урн много мусора: разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовые стаканчики, банки из-под пива, пакеты и упаковки от чипсов и сухариков, окурки.
Активисты ОНФ напомнили, что за распитие алкогольных напитков в местах, оборудованных для детских игр, предусмотрены штрафы, а обязанность по надлежащему содержанию детской площадки возлагается на собственника земельного участка, если площадка относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и если она расположена на официально оформленной придомовой территории и включена в состав общего имущества в соответствии с договором управления многоквартирным домом.
Поделиться в соц. сетях:
С какой именно - определит жребий
В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 20 августа 2021 года
Ответы на наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию
В Мордовии завершился основной этап выдвижения кандидатов всех уровней на предстоящих выборах
В Мордовии пригородные поезда с 15 августа будут ходить по новому графику
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
Подопечные Ярослава Мочалова пропустили первыми, но смогли отыграться