«Скамейка для пыток»: Активисты Народного фронта проверили детские площадки в Саранске

Активистам регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия во время очередного рейда по детским площадкам Саранска горожане показали две лавочки, одну из которых в народе называют «скамейкой для пыток». Полуразрушенные сиденья расположены на детской площадке в районе многоквартирного дома № 78 по улице Пушкина.

Латанную кусками досок скамейку прозвали так из-за угрожающего внешнего вида. Из деревянных элементов по всему периметру сидения торчат длинные ржавые гвозди, которые в лучшем случае становятся причиной рваной одежды, а в худшем - глубоких порезов. Жильцы близлежащих домов отметили, что неинформированный или невнимательный человек, присев на лавочку, может легко пораниться, особенно в темное время суток.

«Открытую детскую площадку необходимо оборудовать таким образом, чтобы для ребят и их родителей она была безопасной, – это главное требование. Обе скамейки, расположенные на этом участке, давно требуют демонтажа, но почему-то до сих пор остаются на месте. Общественники обратились в администрацию Пролетарского района городского округа Саранск с просьбой убрать опасные для здоровья людей объекты», – отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Республике Мордовия Алексей Зюзин.

Мониторинг продолжился на детской площадке по улице Мордовской в районе дома № 153, корпус 202, в Саранске. Представители Народного фронта обнаружили здесь возле урн много мусора: разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовые стаканчики, банки из-под пива, пакеты и упаковки от чипсов и сухариков, окурки.

Активисты ОНФ напомнили, что за распитие алкогольных напитков в местах, оборудованных для детских игр, предусмотрены штрафы, а обязанность по надлежащему содержанию детской площадки возлагается на собственника земельного участка, если площадка относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме и если она расположена на официально оформленной придомовой территории и включена в состав общего имущества в соответствии с договором управления многоквартирным домом.