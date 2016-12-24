В Саранске троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе

Распил на расчистке
В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
По информации Госавтоинспекции Мордовии, вечером 12 августа в Саранске троллейбус сбил женщину на Химмаше. Инцидент произошел напротив дома №5/а по улице Косарева - 44-летний водитель троллейбуса маршрута №5 совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП жительница города была госпитализирована в больницу. Водитель троллейбуса трезв.
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В уголовном деле бывшего министра природопользования Мордовии Юрия Медянкина появился еще один эпизод
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