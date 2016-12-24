В Саранске троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции Мордовии, вечером 12 августа в Саранске троллейбус сбил женщину на Химмаше. Инцидент произошел напротив дома №5/а по улице Косарева - 44-летний водитель троллейбуса маршрута №5 совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП жительница города была госпитализирована в больницу. Водитель троллейбуса трезв.