Артём Здунов навестил в больнице спасателя, пострадавшего при тушении пожаров в Темниковском районе

Сокрушительная победа
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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 13 августа приехал в Республиканскую клиническую больницу в Саранске, где проходит лечение пожарный, получивший накануне травмы при тушении пожара в Мордовском заповеднике.
Дмитрий Рожков, старший инструктор - пожарный мобильной группировки СПСЧ из Марий Эл, с прошлой недели помогает бороться с огненной стихией на территории Мордовии. 12 августа в ходе исполнения своих служебных обязанностей он получил травму и был оперативно доставлен в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу в Саранске, где ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас врачи оценивают состояние больного как стабильное.
Артём Здунов вместе с и.о. министра здравоохранения РМ Олегом Маркиным навестил огнеборца, расспросил о его самочувствии, пожелал скорейшего выздоровления и от всех жителей Мордовии поблагодарил за помощь в борьбе с огненной стихией.
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