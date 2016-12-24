В Краснослободске 64-летняя пенсионерка попала в оборот мошенников

В Краснослободске пожилая женщина на себе испытала разорительную пагубность общения с незнакомцами по телефону. Пенсионерка сообщила сотрудникам полиции, что после телефонного разговора со «специалистом банка» с ее банковского счета были списаны денежные средства в сумме 90 000 рублей.

Формула обмана и в этом случае была типичной – сообщение об угрозе оформления кредита на женщину сторонним лицом и спасение денег переводом на надежные счета. 64-летняя жительница райцентра продиктовала собеседнику персональные данные банковской карты, в том числе трехзначный защитный код и смс-пароль для подтверждения операции.

Злоумышленники намеревались обчистить жертву подчистую, однако пенсионерка внезапно засомневалась в том, что действительно общается с представителями банка. Она не стала продолжать разговор даже после того, как ей позвонил мнимый следователь из Москвы и настоятельно посоветовал продолжить «спасение сбережений».

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.