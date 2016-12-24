В Саранске Госавтоинспекция провела операцию «Чистые стекла»

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В столице Мордовии патрули выявляли автомашины, на которых тонировка стекол не соответствует требованиям технического регламента. За один день на дороге были остановлены 24 нарушителя, поплатившиеся за чрезмерную «черноту» штрафами в размере 500 рублей.
«Некоторые водители предполагают, что если они устранят нарушение на месте, штраф не будет выписан. Такое мнение ошибочно, так как штраф является наказанием за управление автомобилем с недостаточным светопропусканием стекол еще до того момента, когда сотрудник ГИБДД остановил транспортное средство», - уазывают в отделении пропаганды УГИБДД МВД по РМ.
По ГОСТу тонировочная пленка должна пропускать не менее 70 процентов света на лобовом и на передних боковых стеклах. При этом она не должна быть зеркальной. В верхней части лобового стекла автомобиля допускается затеняющая полоса шириной до 14 сантиметров.
Госавтоинспекция особо акцентирует внимание, что тонировка заметно снижает видимость для водителя. Без тонированных стекол, водитель способен увидеть пешехода на расстоянии как минимум 100 метров, тонированные автостекла снижают это расстояние до 35-70 метров, а при неудовлетворительных погодных условиях (снег, дождь), тонировка мешает оценить дорожную ситуацию и вовремя заметить опасность.
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Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
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