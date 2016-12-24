Готовность №1

В школах Саранска установят дополнительные камеры видеонаблюдения

По информации Администрации Саранска, межведомственная комиссия, которая работала в июле, завершила проверку готовности школ города, в том числе с точки зрения соблюдения мер противопожарной, антитеррористической защищенности.



«Вопросы эти очень актуальны не только в преддверии 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года. Сегодня об этом говорили на рабочем совещании со всеми задействованными ведомствами», - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. Он также подчеркнул, что все 45 городских школ получили акты готовности.

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При этом градоначальник сообщил, что из бюджета города выделены средства на монтаж дополнительных камер видеонаблюдения для оснащения центральных входов и въездных ворот в 33 школах. В 18 школах эта работа уже проведена, до 1 сентября завершится в остальных. Все учреждения образования оснащены кнопкой экстренного вызова наряда полиции, стационарными рамками металлодетекторов, ручными металлоискателями, системой видеонаблюдения, автоматической противопожарной сигнализацией.

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«Исходя из опыта прошлых лет, обращаюсь к родителям и старшеклассникам. Если планируете выезды на природу 1 сентября прошу неукоснительно соблюдать меры противопожарной безопасности. Чтобы не случилось непоправимое, рабочие группы в местах отдыха в усиленном режиме будут проводить рейды», - предупредил Петр Тултаев.