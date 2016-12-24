Готовность №1

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В школах Саранска установят дополнительные камеры видеонаблюдения

По информации Администрации Саранска, межведомственная комиссия, которая работала в июле, завершила проверку готовности школ города, в том числе с точки зрения соблюдения мер противопожарной, антитеррористической защищенности.

«Вопросы эти очень актуальны не только в преддверии 1 сентября, но и на протяжении всего учебного года. Сегодня об этом говорили на рабочем совещании со всеми задействованными ведомствами», - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. Он также подчеркнул, что все 45 городских школ получили акты готовности.

При этом градоначальник сообщил, что из бюджета города выделены средства на монтаж дополнительных камер видеонаблюдения для оснащения центральных входов и въездных ворот в 33 школах. В 18 школах эта работа уже проведена, до 1 сентября завершится в остальных. Все учреждения образования оснащены кнопкой экстренного вызова наряда полиции, стационарными рамками металлодетекторов, ручными металлоискателями, системой видеонаблюдения, автоматической противопожарной сигнализацией.

«Исходя из опыта прошлых лет, обращаюсь к родителям и старшеклассникам. Если планируете выезды на природу 1 сентября прошу неукоснительно соблюдать меры противопожарной безопасности. Чтобы не случилось непоправимое, рабочие группы в местах отдыха в усиленном режиме будут проводить рейды», - предупредил Петр Тултаев.

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