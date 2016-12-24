В Саранске стартует флешмоб «ПДД на асфальте»

В Саранске сотрудники полиции и представители общественности объявили о стартовавшем флешмобе «ПДД на асфальте». Его главная цель – напомнить жителям города о правилах дорожного движения при переходе проезжей части. Инициатива принадлежит «Центру поддержки и защиты детства» и реализуется в рамках проекта «Дорожная безопасность детей», поддержанного Фондом Президентских грантов.

Всем участникам мероприятия необходимо на асфальте на определенных участках перед пешеходными переходами сделать надпись с призывами о внимательности на дороге, сфотографировать их и выставить в социальной сети «ВКонтакте». Обратите внимание, что фотографии необходимо сопровождать хэштегом #ПДДнаасфальтеРМ. Кроме того, на фото автор может быть с семьей или друзьями.

Флешмоб «ПДД на асфальте» продлится до 20 августа текущего года. 23 августа будет объявлен победитель. Автор самого креативного изображения получит подарок – набор канцелярских товаров и диплом от руководства МВД по Республике Мордовия.

«Данная акция в нашем городе проводится впервые, но будем надеяться, что она приживется и зоны перед пешеходными переходами будут расписаны фразами, которые привлекут внимание всех горожан, а особенно пенсионеров и семей с детьми», - отметили общественные активисты.