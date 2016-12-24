Неуплата кредита обернулась для должника из Мордовии арестом автомобиля

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На исполнение в отделение судебных приставов по Старошайговскому району УФССП России по Республике Мордовия поступил исполнительный документ о принятии обеспечительных мер в отношении гражданина О. В соответствии с документом судебные приставы вынесли постановления о наложении запрета на регистрационные действия, а также об аресте автомобиля марки «Шевроле Круз», принадлежащий должнику.
Гражданин О. взял кредит в одном из банков, однако выполнить свои обязательства не смог. В связи с этим представитель кредитной организации обратился в суд с требованием об аресте принадлежащего заемщику транспортного средства.
В рамках исполнительного производства сотрудники службы судебных приставов выехали по адресу регистрации должника. Однако застать гражданина дома не удалось, местоположение транспортного средства было не установлено.
Отследить маршрут передвижения иномарки на территории региона-13 удалось благодаря системе «Поток». С ее помощью была установлена конечная точка маршрута автомобиля. В результате автотранспортное средство было обнаружено, на него наложен арест.
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