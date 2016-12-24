На Юго-западе Саранске десяток домов 11 августа останутся без холодной воды

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В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Как сообщает Администрация Саранска, по отдельным адресам в юго-западной части города 11 августа будет временно отключено холодное водоснабжение в связи с заменой участка водопровода по улице ул. М. Расковой от ул. Попова до проспекта 50 лет Октября.
С 9:00 11 августа до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах -
по ул. Попова, д. №45, №49, №51, №53,
по ул. М. Расковой, д. №17, №22, №24, №26, №28,
по проспекту 50 лет Октября, д. №20.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
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