На Юго-западе Саранске десяток домов 11 августа останутся без холодной воды

Как сообщает Администрация Саранска, по отдельным адресам в юго-западной части города 11 августа будет временно отключено холодное водоснабжение в связи с заменой участка водопровода по улице ул. М. Расковой от ул. Попова до проспекта 50 лет Октября.

С 9:00 11 августа до окончания работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в многоквартирных домах -

по ул. Попова, д. №45, №49, №51, №53,

по ул. М. Расковой, д. №17, №22, №24, №26, №28,

по проспекту 50 лет Октября, д. №20.



Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения за временные неудобства.