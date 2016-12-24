В Рузаевке полиция разыскивает девушку за поджог танка

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В Рузаевском районе полиция расследует случай «рукотворного» возгорании экспоната Музея военной техники под открытым небом. Полицейские зафиксировали, что у выставочного танка повреждено резиновое полотно, расположенное на его борту над гусеницей. При просмотре записи с камеры видеонаблюдения стало ясно, что к повреждению экспоната причастна неизвестная девушка, которая подожгла полотно и скрылась с места происшествия.
Если вам, что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 4-03-89 или 102.
Заметим, что на записи с камеры изображение столь невысокого качества, что не позволяет визуально идентифицировать личность юной поджигательницы.
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