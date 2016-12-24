В Саранске в результате «спецоперации» мужчина лишился более двух миллионов рублей

По информации МВД по РМ, 6 августа в дежурную часть полиции обратился житель Саранска, который сообщил о хищении у него мошенниками 2 264 000 рублей. При этом основную часть потерянных денег он предварительно оформил в кредит.

Выяснилось, что 3 августа горожанину позвонил по телефону якобы представитель ФСБ и сообщил, что ведомством проводится спецоперация по раскрытию финансового преступления. В связи с этим, собеседник попросил никому не рассказывать о разговоре. Далее он сообщил широко применяемую в аферах «легенду», что неизвестные пытаются обналичить все имеющиеся на карте жителя Саранска денежные средства, потому необходимо их снять и положить на «безопасные» счета. Не усомнившись в том, что действительно общается с представителем спецслужбы, наш земляк снял со своего счета 464 тысячи рублей и 30-тью платежами перевел на неизвестные абонентские номера.

На следующий день с ним вновь связались по телефону и убедили пойти в ближайший банк, взять кредит на максимальную сумму, обналичить деньги и вновь перевести на счета, которые ему сообщили после оформления займа. При этом жертву заверили, что никаких процентов за пользование кредитом начислено не будет, поскольку речь идет о серьезной оперативной разработке.

Как отмечают полицейские, каждый шаг потерпевшего был под контролем. Обо всех своих действиях он докладывал неизвестному по телефону. Оформив кредит на 1 800 000 рублей, мужчина снял всю сумму и более чем 150-тью платежами перевел на неизвестные ему абонентские номера.

На следующий день мошенники вновь попытались заставить беднягу взять очередной кредит. И только тут заподозрив неладное, он отказал и обратился в полицию.

В настоящее время следователями УМВД России по Саранску по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».