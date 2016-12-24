Суд рассмотрит дело сидящего в мордовской колонии «вора в законе»

Как сообщает прокуратура РМ, заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков утвердил обвинительное заключение по примечательному уголовному делу. Сидящий в мордовской колонии уроженец Армении обвиняется по «воровской статье» ( 210.1) – «занятие высшего положения в преступной иерархии». Вместе с ним под уголовное преследование угодил и еще один заключенный - уроженец Азербайджана, которому вменяют в вину дезорганизацию деятельности исправительного учреждения.

По версии следствия, уроженец республики Армения был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии – так называемым «вором в законе». Будучи осведомленным об уголовной ответственности за это, он не отказался от своего криминального статуса и намеренно продолжил придерживаться правил и обычаев, принятых в криминальной среде.

При этом, имея статус «вора в законе», из мести за оказанное одним из осужденных содействие сотрудникам колонии, он подстрекал других сидельцев к расправе над бедолагой. Эту миссию взял на себя подельник авторитетного зека, «заработавший» тем самым обвинение в спровоцированных волнениях.

Заметим, что относительно новая в Уголовном Кодексе «воровская статья» предусматривает весьма суровое наказание - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.