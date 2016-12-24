В Саранске 73-летний пенсионер получил пять лет колонии за убийство непутевого сына

По информации Следственного комитета по РМ, в Саранске вынесен обвинительный приговор 73-летнему пенсионеру за убийство сына.

Следствием и судом было установлено, что днем 1 января 2021 года 49-летний мужчина заявился домой пьяным после праздничного загула. Он проживал в квартире вместе с отцом. Возникший между родственниками конфликт «на почве длительных неприязненных отношений» заставил старика схватиться за нож. Пенсионер нанес сыну несколько ударов клинком в область груди и живота. Так он поставил точку в долгой веренице скандалов из-за частого злоупотребления сыном спиртными напитками.

Приговором 73-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.