Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида

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В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства инвалида в городе Мелеуз, следствие предъявило обвинение местному депутату от КПРФ, пишет в понедельник газета «Известия».
Подозреваемый уже взят под стражу, уточняет радио «Эхо Москвы в Уфе».
Сам инцидент, по данным местных СМИ, произошел еще на прошлой неделе, а именно — в ночь на 5 августа.
Телеканал РЕН-ТВ выяснил и личность предполагаемого преступника. Им оказался бывший депутат горсовета Мелеуза Александр Котелевский.
Более того, подозреваемого — всего в крови — обнаружили спящим рядом с трупом жертвы.
Вместе с тем бывшая жена Котелевского заявила, что верит в его невиновность: якобы экс-парламентарий не умеет даже драться, уточнила она.
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