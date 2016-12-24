Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида

Репортер

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту убийства инвалида в городе Мелеуз, следствие предъявило обвинение местному депутату от КПРФ, пишет в понедельник газета «Известия».

Подозреваемый уже взят под стражу, уточняет радио «Эхо Москвы в Уфе».

Сам инцидент, по данным местных СМИ, произошел еще на прошлой неделе, а именно — в ночь на 5 августа.

Телеканал РЕН-ТВ выяснил и личность предполагаемого преступника. Им оказался бывший депутат горсовета Мелеуза Александр Котелевский.

Более того, подозреваемого — всего в крови — обнаружили спящим рядом с трупом жертвы.

Вместе с тем бывшая жена Котелевского заявила, что верит в его невиновность: якобы экс-парламентарий не умеет даже драться, уточнила она.

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