В Мордовии «Байтэкс» объявил два конкурса на разработку компьютерных игр

На минувшей неделе в Мордовии прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова. В рамках празднования канонизации ведущая IT-компания республики ООО «Байтэкс» объявляет о старте двух республиканских конкурсов при поддержке Правительства Мордовии.

1.Республиканский конкурс по разработке компьютерных игр, посвященных историческим событиям из жизни святого праведного воина Феодора Ушакова, связан непосредственно с личностью великого флотоводца. Конкурсантам будет предложено поработать над собственным игровым проектом, посвященном легендарному адмиралу. Обязательным условием при создании игры является её историческая тематика и освещение значимых событий из жизни святого адмирала. Призовой фонд - 190 000 руб. Победитель получит 100 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 25 000 рублей. Также предусмотрены 3 поощрительных приза по 5 000 рублей.

2.Республиканский детский конкурс по воссозданию туристических достопримечательностей г. Саранска и республики Мордовия «Мордовия глазами детей» (в формате видео-игры «Minecraft») направлен на повышение туристической привлекательности региона. Наряду с игровой направленностью в конкурс заложена и краеведческая составляющая. Он позволит показать свои знания в истории родного города и республики. Школьникам и студентам вузов и ссузов предстоит воссоздать известные туристические достопримечательности Саранска и Республики Мордовия в видеоигре Minecraft. Призовой фонд - 55 000 руб. За 1 место победителю будет вручен денежный приз 30 000 рублей, серебряному призеру - 15 000 рублей, бронзовому - 10 000 рублей.

Итоги конкурсов будут подведены профессиональным жюри 4 ноября 2021 года в рамках празднования Дня народного единства.

Работы и вопросы по организации направлять на адрес: ushakov2021@bytexgames.ru