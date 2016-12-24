Житель Саранска потерял 1,5 миллиона рублей на «биржевых спекуляциях»

Своя рука - владыка
Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
В Саранске 42-летний мужчина польстился на обещания высокого заработка при биржевых спекуляциях и «подарил» неизвестным проходимцам огромную сумму денег. Полицейским обманутый «инвестор» рассказал, что ему поступил звонок от администратора интернет-сайта, специализирующегося на биржевых торгах. Незнакомец предложил горожанину инвестировать деньги с целью получения гарантированно высокой прибыли. Условия были столь привлекательны, что мужчина согласился. Действуя по указанию «брокера» он оформил кредит в размере 1,5 миллиона рублей и перевел полученные деньги на интернет-платформу для торговли. Через некоторое время начинающий биржевой спекулянт решил зафиксировать полученную в результате торгов прибыль. Однако вывести «заработок» у него не получилось, поскольку личный кабинет оказался заблокирован. Тогда житель Саранска понял, что нарвался на аферистов, и обратился за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Осуществляются следственно-оперативные мероприятия по поиску лиц, причастных к произошедшему.
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Бывшего директора Торгово-промышленной палаты РМ осудили за махинацию
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