«Правде надо смотреть в глаза!»

Мэр Саранска призвал учитывать реальное положение дел при подготовке домов к отопительному сезону



На совещании в Администрации Саранска в понедельник заслушивались данные о подготовке города к отопительному сезону. Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Евгений Кручинкин сообщил, что по состоянию на 6 августа по городу из всех многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 94% домах, опрессовка – в 79%.

«Во время городских обходов приходилось проходить рядом с участком, где ведутся работы по прокладке теплотрассы – в районе перекрестка улиц Республиканской и Гагарина. Активности особой там нет. Какие там сроки по окончанию?» - задал вопрос мэр Петр Тултаев.



«На этом объекте работает пензенский подрядчик – ООО «Флагман инжиниринг». Согласно контракту, заключенному между этой компаний и ПАО «Т Плюс», срок окончания – до конца сентября. Основные работы обещают завершить до середины сентября. Представители Администрации города на этом объекте бывают каждый день. Действительно, работы продвигаются медленно. Однако подрядчик аргументирует тем, что он уложится в установленные контрактом сроки», - доложил Евгений Кручинкин.



Мэр Саранска поручил в постоянном режиме контролировать этот объект, а также отметил, что в ближайшее время необходимо встретиться с руководством ПАО «Т Плюс» и обсудить ход работ на этом объекте в связи с их медленными темпами.



Главы районных администраций проинформировали, что подготовка инженерных систем домов идет в штатном режиме. По отдельным адресам подписаны акты готовности. В настоящее время решаются вопросы по тем домам, где нет управляющих компаний и, дома находятся на управлении ТСЖ.



«Задача к 1 сентября все работы завершить. Встречайтесь, работайте, убеждайте, заставляйте. Анализируйте не с точки зрения формальной подготовки, а как проходил отопительный сезон. Как прошел в прошлом году, и как в этом году будет проходить. Вот это – показатель! Если нет вопросов – замечательно. А если дом останавливается среди морозов – все наши отчеты и вся готовность, так называемая – бумажные, летят. Надо исходить из реалий. Правде надо смотреть в глаза, какой бы тяжелой она не была», - сказал Петр Тултаев.