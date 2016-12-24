В Саранске полицейские разыскивают девушек, укравших в магазине детские товары

«Аудиоролик должен звучать!»
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
Полиция в Саранске устанавливает личности девушек, причастных к совершению кражи в торговом центре. По предварительным данным, вечером 6 августа разыскиваемые похитили из магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина, три пары детских колготок, два детских рюкзака и детское платье.
Первой девушке на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, волосы темные ниже плеч. Была одета: футболка белого цвета, темные шорты, босоножки черного цвета с подошвой белого цвета.
Второй девушке на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, светлые волосы. Была одета: футболка розового цвета, джинсовые шорты голубого цвета, босоножки белого цвета.
Если вам, что-либо известно о местонахождении или личностях указанных девушек, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88 или 102.
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Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
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