Самолет на Пролетарской перейдет на баланс города

Вслед за пушкой в сквере Подольских курсантов администрация Саранска примет на баланс еще один памятник славной военной истории - «Боевой самолет, установленный в честь боевых подвигов авиаторов уроженцев Мордовии». Как известно, он размещается в столице Мордовии на пересечении улиц Пролетарская и Советская.

Прокуратура Ленинского района установила, что памятник ни у кого на балансе не числился и фактически не имел собственника. Значит, и обязанность обеспечивать его сохранность у городских властей законодательно отсутствовала. Прокурорские работники обратились в суд, который своим решением и закрепил памятник за саранской мэрией.