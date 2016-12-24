В Темниковском районе Мордовии из-за пожара введен режим ЧС

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В Темниковском районе республики и городе Саров Нижегородской области в связи с разрастанием масштабного пожара в мордовском заповеднике имени Смидовича введен режим Чрезвычайной ситуации. Из-за резкого усиления южного ветра огонь из заповедника частично распространился на территорию Нижегородской области.
В ликвидации пожара задействованы больше 800 человек и 203 единицы техники, а также самолеты Ил-76, Бе-200, несколько вертолётов. Об этом на своей странице в инстаграм 8 августа сообщил лидер Мордовии Артём Здунов. Он добавил, что борцам с огненной стихией будет выделен дополнительный инвентарь, обеспечено питание и размещение.
«Сегодня с заместителем полномочного представителя Президента в ПФО Игорем Паньшиным провели там выездное совещание, договорились о привлечении дополнительных сил МЧС, - говорится в публикации. - Вместе с членами правительства региона обследовали территорию заповедника, горевшую в 2010 году. Осталось много сухостоя, который и горит сейчас. Пожаром пройдена площадь около 3000 га. Активно горит на 15 га».
В Темниковском районе во избежание распространения огня на населённые пункты была проведена опашка деревень Сосновка, Большое Татарское Караево, Росстанье и Романовский Русско-Тювеевского сельского поселения.
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