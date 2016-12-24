Житель Саранска отбил у вора свой велосипед и сдал «велокрада» в полицию

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В дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение о том, что неизвестный пытался похитить велосипед из подъезда дома. Выяснилось, что около 20:00 из многоэтажки по улице Эркая мужчина выкатил на улицу чужой велосипед и отправился на нем в неизвестном направлении. Свидетелем хищения стала местная жительница, которая сразу же сообщила владельцу двухколесной техники о случившемся. Мужчина выбежал на улицу и погнался за похитителем. В 300-х метрах от дома он его настиг и вызвал сотрудников полиции.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину. Им оказался 40-летний житель Саранска, ранее судимый за совершение имущественного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
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Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Дубенский район
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