Житель Саранска отбил у вора свой велосипед и сдал «велокрада» в полицию

В дежурную часть полиции Саранска поступило сообщение о том, что неизвестный пытался похитить велосипед из подъезда дома. Выяснилось, что около 20:00 из многоэтажки по улице Эркая мужчина выкатил на улицу чужой велосипед и отправился на нем в неизвестном направлении. Свидетелем хищения стала местная жительница, которая сразу же сообщила владельцу двухколесной техники о случившемся. Мужчина выбежал на улицу и погнался за похитителем. В 300-х метрах от дома он его настиг и вызвал сотрудников полиции.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину. Им оказался 40-летний житель Саранска, ранее судимый за совершение имущественного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».