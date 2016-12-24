В Мордовии уже 1300 человек с коронавирусом находятся на стационарном лечении

«Аудиоролик должен звучать!»
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По информации регионального оперативного штаба на 6 августа, за сутки в Мордовии выявлено 70 новых случаев коронавируса, 47 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по республике зафиксированы 2 новых летальных случая. Скончался мужчина 1967 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 24282 случая коронавируса.
21324 человек выздоровели. 419 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 6 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
1300 человек на стационарном лечении;
1862 человека под наблюдением дома.
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Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах
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