Сегодня в Саранске состоится бесплатная пешеходная экскурсия «Ушаков - покровитель мордовской земли»

Наш город

Сегодня, 6 августа, Туристско-информационный центр Республики Мордовия проводит бесплатную пешеходную экскурсию «Ушаков - покровитель мордовской земли», посвященную 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова.

Маршрут будет проходить по одной из старейших улиц Саранска - Советской. Вы сможете узнать интересные факты об истории нашего города, как изменилась столица Мордовии за последние 20 лет, с момента канонизации Ф.Ф. Ушакова. Самые внимательные и эрудированные участники экскурсии получат памятные призы от Туристско-информационного центра.

Дата проведения - 6 августа. Время - 17:00 (продолжительность - не более 2 часов)

Участие в экскурсии проходит по предварительной записи, количество мест ограничено. Запись ведется:

по телефонам +7 (8342) 77-76-77 и 8 927 275 56 91 (Наталья),
в сообщениях группы Туристско-информационного центра РМ
по электронной почте tic-rm@mail.ru

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