Бывший главбух муниципального учреждения Большеберезниковского района услышит второй приговор

Бывший главный бухгалтер муниципального казенного учреждения Большеберезниковского района в ближайшее время выслушает еще один приговор за мошенничество. Дело 39-летней оборотистой особы уже направлено в суд.

Как выяснили сотрудники УЭБиПК МВД по РМ, с июня 2018-го по июль 2020 года главбух казенного учреждения умышленно завышала в реестрах размер заработной платы своего брата, который работал в этой же организации на должности уборщика служебных помещений. Таким образом, она совершила хищение 139 758 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

К слову, в декабре прошлого года женщина уже была осуждена за аналогичное преступление – в период с 2013 по 2020 год она также умышленно завышала в реестрах размер своей заработной платы, совершив хищение более 650 тысяч рублей.