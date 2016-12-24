6 августа в Саранске откроется выставка «Art-fresh 2021. Главное»

6 августа в 16:00 в Выставочном зале МРМИИ им. С. Д. Эрьзи на Советской, 29 откроется Республиканская выставка «ART-FRESH 2021. ГЛАВНОЕ».

С 2018 года проект ART-FRESH объединяет профессиональных и начинающих художников Республики Мордовия. Данная выставка – уже четвертый этап проекта. По традиции, авторы представляют работы, написанные за последние 2 года, а также работы, которые редко экспонируются. У каждого художника свой творческий метод, любимые темы и мотивы, но их объединяет стремление показать богатство мира вокруг человека и внутри него.

Концепция выставки – выявить то главное, что придает эмоциональную устойчивость в период значительных социальных изменений. Вопреки тревожным общественным настроениям, живописцы и графики преимущественно создают картины, наполненные светом и яркими красками, часто наивные, но живые и добрые. Начинающие и опытные мастера декоративно-прикладного искусства продолжают радовать произведениями, которые воспевают красоту и непреходящую ценность национальных традиций.

Выставка будет интересна всем, кто следит за развитием регионального изобразительного искусства. Зритель, с одной стороны, может открыть для себя новые имена, с другой стороны, – увидеть новые грани таланта любимых художников. Выставка продлится до 5 сентября включительно.