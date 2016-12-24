В Саранске суд вынес приговор «скульптурным» грабителям

В Саранске огласили приговор двум любителям погулять за чужой счет - 35-летнему Максиму Матросову и 60-летнему Сергею Ликунову. Они обвинялись в разбое - мужчины ограбили в творческой мастерской знакомого скульптора.

Эта криминальная история случилась в ноябре прошлого года. Вечером к 67-летнему скульптору музейной мастерской пришел его знакомый, ранее неоднократно судимый житель Саранска Максим Матросов. Позже ему компанию составил еще один почитатель алкогольных посиделок - Сергей Ликунов. Гости расправились с имеющейся порцией спиртного и стали просить у скульптора деньги на продолжение банкета. Получив 200 рублей, они приобрели бутылку водки, которую также быстро прикончили в мастерской.

Но и этого визитерам показалось мало, и они стали прикидывать, где бы еще раздобыть деньги на очередную бутылку. В мастерской стоял сейф, в котором находились денежные средства – об этом как-то упоминал сам хозяин творческой студии. Гости попросили скульптора назвать код. Когда тот отказался, его ударили по лицу и с ножом у горла потребовали озвучить необходимые цифры. Для убедительности пожилому ваятелю начали зажимать пальцы штангенциркулем, выпытывая нужные сведения. В какой-то момент один из одуревших от спиртного налетчиков ударил ногой по сейфу, от чего он открылся. Видимо, только это и уберегло представителя творческой богемы от дальнейшей расправы. Забрав находящиеся в сейфе 4 тысячи рублей, а также 500 рублей, принадлежащих несговорчивому скульптору, грабители покинули место преступления.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников. Один из фигурантов был обнаружен в притоне в кампании таких же асоциальных персонажей. Соучастник преступления, узнав о задержании приятеля, стал скрываться у своего знакомого, где и был задержан оперативниками.

Приговором суда Матросову дали 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а Ликунову - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.