Компания «Байтэкс» проведит два тематических конкурса для детей разных возрастов

4-5 августа в Саранске пройдут День цифрового образования в играх, на котором выступят представители индустрии с лекциями по разработке и геймдизайну, и «Киберспортивный турнир на Кубок Ушакова по дисциплине World of Warships», в рамках празднования 20-летия канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова. Мероприятия состоятся на площадке IT-компании ООО «Байтэкс».

Также компанией «Байтэкс» будут проведены еще два тематических конкурса для детей разных возрастов.

Республиканский конкурс по разработке компьютерных игр, посвященных историческим событиям из жизни святого праведного воина Феодора Ушакова, связан непосредственно с личностью великого флотоводца. Конкурсантам будет предложено поработать над собственным игровым проектом, посвященным легендарному адмиралу. Обязательным условием при создании игры является её историческая тематика и освещение значимых событий из жизни святого адмирала. Победитель получит 100 000 рублей, 2 место - 50 000 рублей, 3 место - 25 000 рублей. Также предусмотрено 3 поощрительных приза по 5 000 рублей.

Республиканский детский конкурс по воссозданию туристических достопримечательностей г. Саранска и республики «Мордовия глазами детей» направлен на повышение туристической привлекательности региона. Наряду с игровой направленностью в конкурс заложена и краеведческая составляющая. Он позволит показать свои знания в истории родного города и республики. Участникам предстоит воссоздать известные туристические достопримечательности Саранска и Мордовии в видеоигре Minecraft. За 1 место победителю будет вручен денежный приз 30 000 рублей, за 2 место - 15 000 рублей, за 3 место - 10 000 рублей.

Итоги конкурсов будут подведены профессиональным жюри 4 ноября 2021 года в рамках празднования Дня народного единства.

Работы и вопросы направлять на адрес: ushakov2021@bytexgames.ru