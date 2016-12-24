Житель Теньгушевского района загремел в колонию за смертельный ночной наезд

В Мордовии вынесли приговор 24-летнему жителю Теньгушевского района, по пьяни задавившего на машине сотрудника исправительного учреждения.

По данным следствия, глубокой ночью 2 мая этого года в поселке Барашево Теньгушевского района 24-летний парень уселся за руль «девятки» в состоянии алкогольного опьянения. Выезжая задним ходом, он в темноте совершил наезд на 31-летнего сотрудника колонии. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.



В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал полностью. Ранее в 2021 году он был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.