Случайно застрелил пасынка

В Мордовии завершено расследование гибели 17-летнего юноши на охоте

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Саранска Евгения Баландина. В апреле этого года он застрелил на охоте 17- летнего пасынка.

По данным следствия, 7 апреля этого года в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение об обнаружении около пруда, расположенного в 1,5 км от села Стрелецкая Слобода, тела 17-летнего юноши с огнестрельным ранением бедра. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД.

В тот день 35-летний житель Саранска Евгений Баландин отправился на охоту со своим 17-летним пасынком - студентом факультета физической культуры педагогического университета им. Евсевьева. Местом охоты был выбран пруд недалеко от села Стрелецкая Слобода, где водятся утки. Когда мужчина с пасынком уже прибыли на место и закончили все приготовления, ружье марки «Байкал» неожиданно выстрелило. Как говорит Евгений Баландин, этот выстрел был непроизвольным. Дробь угодила в левое бедро юноши и задела артерию. Бывалый охотник пытался оказать первую помощь подстреленному парню, но она не спасла молодого человека, он скончался на месте ЧП от кровопотери.

Следственный комитет по РМ по факту гибели несовершеннолетнего возбудил уголовное дело по статье «Убийство», Евгений Баландин был арестован. Но, как в унисон утверждали знающие семью люди, Баландин хорошо относился к пасынку, которого воспитывал уже много лет и был ему как отец. По мнению знакомых, он никогда бы не смог сделать роковой выстрел умышленно. Соответственно, в дальнейшем следствие стало квалифицировать трагический инцидент как причинении смерти по неосторожности, что резкое снижает суровость наказания.

В ходе расследования вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.



