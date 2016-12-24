Евгений Симкин: «Порядок аккредитации журналистов для работы на выборах простой и понятный»

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Главный редактор информационного вещания телекомпании «ТелеСеть Мордовии (10 канал)» Евгений Симкин прокомментировал правила аккредитации журналистов для работы на предстоящих выборах. В частности, он считает, что порядок, недавно утвержденный ЦИК России, прост и понятен для представителей СМИ.
«Очень удобно, что Центризбирком четко прописал права журналистов. Если раньше на некоторых участках возникали конфликтные ситуации, когда нашим съёмочным группам пытались доказать, что процесс выемки бюллетеней из урны снимать нельзя, то сейчас ЦИК говорит, что делать это можно и даже нужно. Единые правила - это серьёзный аргумент, который журналисты получили для разрешения споров на местах с особо ретивыми председателями УИКов.
Требование наличия договора журналиста с редакцией я считаю вполне обоснованным. Не секрет, что бывали случаи, когда за статусом журналиста прятались даже какие-то провокаторы. Я сам был свидетелем такого в далёком 2007 году. Мы работали на избирательном участке в Ромоданове, и там с аккредитацией одной из московских газет параллельно работали две «журналистки», но они больше скандалили на ровном месте, нежели собирали информацию для статьи. И да, им почему-то очень не хотелось попасть в кадр 10 каналу.
Думаю, что новые правила не то что не помешают работе журналистов нашего телеканала, а как раз помогут освещать выборы объективно, всесторонне и качественно. Это правильно — отделять журналистов от активистов. Это разные сферы деятельности», — подчеркнул Евгений Симкин.
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