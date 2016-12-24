Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах

Мэр Саранска дал поручение руководителям профильных структурных подразделений провести разъяснительную работу с представителями торговых сетей, в особенности – крупных, о необходимости информирования покупателей. В торговых залах регулярно должны звучать аудиоролики о соблюдении масочно-перчаточного режима.



«В субботу вечером зашел в магазин «Спар» на улице Ботевградской. Побыл там минимум полчаса. Да, есть люди в масках, множество – без масок. В перчатках – еще меньше. Я подходил к администратору, который сказал, что они напоминают покупателям о ношении средств индивидуальной защиты. Но за то время, пока я там был, ни звука, ни ползвука не прозвучало о необходимости соблюдения масочно-перчаточного режима, а у них залы огромные и посетителей много. Раз администраторы и продавцы устали повторять, то аудиоролик должен звучать!» - сказал Петр Тултаев.



«Я не знаю, как в их магазинах на Юго-Западе и на Химмаше, но здесь масса людей, и в качестве напоминания аудиоролик должен быть, продолжил градоначальник. - Разве это трудно – людям напомнить? Я специально туда вечером зашел. Магазин хороший, все там прекрасно, всего там много. Вообще, что касается масочно-перчаточного режима – то его необходимо строго соблюдать. Известно же, что болезнь передается воздушно-капельным путем. Вы посмотрите, какая у нас заболеваемость! Каким образом тогда вы встречались с ними? Говорили или не говорили? Свою работу надо выполнять так, как положено», - обратился Петр Тултаев к своему заместителю, Директору Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами.



Также в Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и легковом такси. За прошедшую неделю проверено 507 единиц общественного транспорта, на месте устранено 690 замечаний, составлено 10 протоколов. Кроме этого, проведены рейды в отношении легкового такси. С 26 июля по 1 августа проверено 62 машины, вынесено 25 замечаний, составлено 2 протокола на водителей.



Главы районных администраций доложили о санитарной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. По их словам, по качеству дезинфекции в подъездах замечаний практически нет, в том числе и от представителей собственников.



«Вы своими глазами все должны видеть. На словах и в отчетах – шик и блеск, а на деле оказывается по-иному», - сказал мэр Саранска.