Дилер работал по нескольким регионам
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По данным регионального оперативного штаба на 2 августа, за сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1928 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.
За период пандемии в республике зафиксировано 24 003 случая коронавируса.
211 39 человек выздоровели. 410 человек умерли от коронавируса как основной причины.
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В Мордовии оперативники УФСБ перекрыли крупный канал наркотрафика
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