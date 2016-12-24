За сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса

Репортер

По данным регионального оперативного штаба на 2 августа, за сутки в Мордовии выявлено 69 новых случаев коронавируса, 45 человек выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике зафиксировано 2 новых летальных случая. Скончалась женщина 1928 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.

Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония.

За период пандемии в республике зафиксировано 24 003 случая коронавируса. 

211 39 человек выздоровели. 410 человек умерли от коронавируса как основной причины.

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