В Саранске завершилась дезинфекция социально значимых объектов

«Взятки в белых халатах»
В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
Как сообщает МЧС по РМ, сводный отряд МЧС России завершил дезинфекцию социально значимых объектов в столице Мордовии. Специалисты спасцентра уже в течении двух недель проводят обработку мест с массовым пребыванием людей в республике.
В выходные дни была проведена санитарная обработка Советской площади в Саранске, а также всех парков в городе. Особое внимание уделялось детским площадкам, летним эстрадам и местам для отдыха.
На спецтранспорте были обработаны аллеи и дороги с твердым покрытием.
Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты, применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, которые являются безопасными для людей и животных.
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В Мордовии по подозрению в получении взятки задержан врач-онколог филиала больницы ФСИН России
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