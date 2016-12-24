В Саранске завершилась дезинфекция социально значимых объектов

Наш город

Как сообщает МЧС по РМ, сводный отряд МЧС России завершил дезинфекцию социально значимых объектов в столице Мордовии. Специалисты спасцентра уже в течении двух недель проводят обработку мест с массовым пребыванием людей в республике.

В выходные дни была проведена санитарная обработка Советской площади в Саранске, а также всех парков в городе. Особое внимание уделялось детским площадкам, летним эстрадам и местам для отдыха.

На спецтранспорте были обработаны аллеи и дороги с твердым покрытием.

Работы по дезинфекции осуществляются в специальной экипировке и средствах индивидуальной защиты, применяются высокоэффективные дезинфицирующие средства, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, которые являются безопасными для людей и животных.

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