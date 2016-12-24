В Мордовии продавцов смертельного пойла заключили под стражу

Как сообщает Следственный комитет по РМ, по ходатайству следователя заключены под стражу двое мужчин в возрасте 36 и 37 лет, один из которых является жителем Рязани, второй - гражданином Республики Азербайджан.



К настоящему времени им предъявлено обвинение за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц.



По версии следствия, обвиняемые на автодороге «М-5 Урал» занимались реализацией спиртосодержащей жидкости. В июле этого года приобретённый у них водителем алкоголь был доставлен в Чамзинский район Мордовии. В результате после его употребления трое мужчин скончались от отравления метиловым спиртом.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по спиртосодержащей жидкости, допрашиваются свидетели и очевидцы.