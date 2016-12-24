Укол по графику

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Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
В августе в Саранске продолжат работать мобильные пункты вакцинации. Любой желающий сможет сделать прививку в удобное время и в подходящем месте.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
1 августа
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
2 августа
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в п. Озерный (с 9:00 до 14:00)
в рп. Луховка (Ремзавод, с 15:00 до 20:00)
3 августа
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №6 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 9:00 до 14:30)
в районе д. №62 по проспекту 70 лет Октября (с 15:00 до 20:00)
4 августа
в районе д. №3 по ул. Пуркаева (с 16:30 до 20:00)
5 августа
в районе д. №100 по ул. Волгоградской (с 16:30 до 20:00)
у магазина «Магнит», в районе д. 9/2 по ул. Солнечной (с 9:30 до 15:30)
6 августа
на парковке у д. №33/2 по ул. Коммунистической (с 9:00 до 15:00)
в п. Гагарина (с 8:00 до 15:00)
в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 16:30 до 20:00)
в районе д. №21 по Лямбирскому шоссе (с 9:30 до 15:30)
7 августа
в районе д. №71 по ул. Волгоградской (с 9:00 до 14:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
8 августа
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
9 августа
у магазина «Магнит», в районе «Мордовских узоров» (с 9:00 до 12:00)
10 августа
в районе д. №9а по ул. Сущинского (с 16:30 до 20:00)
у Юго-Западного рынка (с 12:30 до 15:00)
11 августа
в районе д. №16А по ул. Энгельса (ярмарочная площадь, с 9:00 до 15:00)
12 августа
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе корпуса №1 дома №3 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)
13 августа
в рп. Луховка (Ремзавод, с 9:00 до 14:00)
в районе домов №19, 21 по улице Косарева (с 15:00 до 20:00)
в районе корпуса №2 д. №3 по ул. Пушкина (с 9:30 до 15:30)
14 августа
у рынка «Заречный» (с 9:00 до 20:00)
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
15 августа
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
16 августа
в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 12:00)
17 августа
на площади Тысячелетия (с 12:00 до 15:00)
в районе корпуса №2 дома №9 по ул. Т. Бибиной (с 16:00 до 20:00)
18 августа
в районе д. №50 по ул. Школьной в рп. Луховка (с 9:00 до 14:00)
в районе д. №27 по ул. Гожувской и д. №32 по ул. Лихачева (с 15:00 до 20:00)
у магазина «Спар» по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)
в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 12:00)
19 августа
в с. Горяйновка (с 15:00 до 18:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
20 августа
в районе корпуса №1 д. №3 по ул. Косарева (с 9:00 до 14:00)
в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 15:00 до 20:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
21 августа
у рынка «Заречный» (с 9:00 до 14:00)
в районе корпусов №1, №2 д. №41 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
в районе д. №22а/1 по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:00)
22 августа
у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)
23 августа
в районе корпуса №1 д. №20 по ул. Победы (с 9:30 до 15:30)
в районе корпуса №202 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 12:00)
24 августа
в районе д. №3 по ул. Косарева (16:00 до 20:00)
у магазина «Магнит», в районе д. 9/2 по ул. Солнечной (с 9:30 до 15:30)
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
25 августа
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №64 по проспекту 70 лет Октября (с 16:00 до 20:00)
в районе д. №21 по Лямбирскому шоссе (с 9:30 до 15:30)
26 августа
в районе д. №37, д. №41 по ул. Гожувской (с 15:00 до 20:00)
в районе корпуса №233Б по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 12:00)
27 августа
в районе д. №18 по бульвару Эрьзи (с 9:00 до 14:00)
в районе корпусов №1, №2, №3 д. №19 по ул. Ярославской (с 15:00 до 20:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
в районе д. №5/1 по ул. Транспортной (с 9:00 до 12:00)
28 августа
у рынка «Заречный» (с 9:00 до 14:00)
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
в районе д. №11 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 12:00)
29 августа
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
30 августа
в районе д. №16 по ул. Комарова (с 9:00 до 12:00)
31 августа
у гипермаркета «Магнит» по ул. Севастопольской (с 16:00 до 20:00)
в районе д. №35 по ул. Осипенко (с 9:00 до 12:00)
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Мордовский госуниверситет выйдет на новый уровень взаимодействия с лицеем для одаренных детей
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