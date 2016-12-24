Укол по графику

В Саранске опубликован августовский график работы мобильных пунктов вакцинации

В августе в Саранске продолжат работать мобильные пункты вакцинации. Любой желающий сможет сделать прививку в удобное время и в подходящем месте.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

1 августа

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)

2 августа

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в п. Озерный (с 9:00 до 14:00)

в рп. Луховка (Ремзавод, с 15:00 до 20:00)

3 августа

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №6 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 9:00 до 14:30)

в районе д. №62 по проспекту 70 лет Октября (с 15:00 до 20:00)

4 августа



в районе д. №3 по ул. Пуркаева (с 16:30 до 20:00)

5 августа

в районе д. №100 по ул. Волгоградской (с 16:30 до 20:00)

у магазина «Магнит», в районе д. 9/2 по ул. Солнечной (с 9:30 до 15:30)

6 августа

на парковке у д. №33/2 по ул. Коммунистической (с 9:00 до 15:00)

в п. Гагарина (с 8:00 до 15:00)

в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 16:30 до 20:00)

в районе д. №21 по Лямбирскому шоссе (с 9:30 до 15:30)

7 августа

в районе д. №71 по ул. Волгоградской (с 9:00 до 14:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

8 августа

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

9 августа

у магазина «Магнит», в районе «Мордовских узоров» (с 9:00 до 12:00)

10 августа

в районе д. №9а по ул. Сущинского (с 16:30 до 20:00)

у Юго-Западного рынка (с 12:30 до 15:00)

11 августа

в районе д. №16А по ул. Энгельса (ярмарочная площадь, с 9:00 до 15:00)

12 августа

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе корпуса №1 дома №3 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)

13 августа

в рп. Луховка (Ремзавод, с 9:00 до 14:00)

в районе домов №19, 21 по улице Косарева (с 15:00 до 20:00)

в районе корпуса №2 д. №3 по ул. Пушкина (с 9:30 до 15:30)

14 августа

у рынка «Заречный» (с 9:00 до 20:00)

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

15 августа

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

16 августа

в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 12:00)

17 августа

на площади Тысячелетия (с 12:00 до 15:00)

в районе корпуса №2 дома №9 по ул. Т. Бибиной (с 16:00 до 20:00)

18 августа

в районе д. №50 по ул. Школьной в рп. Луховка (с 9:00 до 14:00)

в районе д. №27 по ул. Гожувской и д. №32 по ул. Лихачева (с 15:00 до 20:00)

у магазина «Спар» по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)

в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 12:00)

19 августа

в с. Горяйновка (с 15:00 до 18:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

20 августа

в районе корпуса №1 д. №3 по ул. Косарева (с 9:00 до 14:00)

в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 15:00 до 20:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

21 августа

у рынка «Заречный» (с 9:00 до 14:00)

в районе корпусов №1, №2 д. №41 по ул. Косарева (с 15:00 до 20:00)

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)

в районе д. №22а/1 по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:00)

22 августа

у парка Пролетарского района (с 9:30 до 15:30)

23 августа

в районе корпуса №1 д. №20 по ул. Победы (с 9:30 до 15:30)

в районе корпуса №202 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 12:00)

24 августа

в районе д. №3 по ул. Косарева (16:00 до 20:00)

у магазина «Магнит», в районе д. 9/2 по ул. Солнечной (с 9:30 до 15:30)

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

25 августа

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №64 по проспекту 70 лет Октября (с 16:00 до 20:00)

в районе д. №21 по Лямбирскому шоссе (с 9:30 до 15:30)

26 августа

в районе д. №37, д. №41 по ул. Гожувской (с 15:00 до 20:00)

в районе корпуса №233Б по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 12:00)

27 августа

в районе д. №18 по бульвару Эрьзи (с 9:00 до 14:00)

в районе корпусов №1, №2, №3 д. №19 по ул. Ярославской (с 15:00 до 20:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

в районе д. №5/1 по ул. Транспортной (с 9:00 до 12:00)

28 августа

у рынка «Заречный» (с 9:00 до 14:00)

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

в районе д. №11 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 12:00)

29 августа

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

30 августа

в районе д. №16 по ул. Комарова (с 9:00 до 12:00)

31 августа

у гипермаркета «Магнит» по ул. Севастопольской (с 16:00 до 20:00)

в районе д. №35 по ул. Осипенко (с 9:00 до 12:00)