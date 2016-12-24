В Мордовии спецназ Росгвардии обезвредил условных преступников, укрывавшихся в здании

В рамках оперативно-стратегического учения «Заслон – 2021» сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Республике Мордовия провели тренировку по ликвидации условных преступников, укрывавшихся в здании и оказавших вооруженное сопротивление.

Согласно легенде, группа преступников совершила нападение на сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться в населенном пункте.

Росгвардейцы с использованием беспилотного летательного аппарата выявили нахождение злоумышленников. Здание было заблокировано бойцами ОМОН. После чего, сотрудники СОБР произвели его штурм и задержание.

По итогам учебной специальной операции росгвардейцы успешно выполнили все стоящие перед ними служебно-боевые задачи.