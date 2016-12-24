Сегодня в Саранске открывается выставка «Alisa Kazakova. Живопись»

Сегодня, 30 июля, в 16 часов в Главном здании Музея Эрьзи (Коммунистическая, 61) состоится торжественное открытие персональной выставки живописи российско-французского художника Алисы Казаковой. В 15:30 запланировано проведение пресс-подхода с участием автора.

Алиса Казакова - член Союза художников Франции (MDA), художник Международного танцевального совета при ЮНЕСКО (Париж), лауреат всероссийских и европейских конкурсов. В России творчество автора представляет нижегородская галерея искусств «ЛУНА».

Родилась в 1977 г. в Горьком (Нижнем Новгороде). Закончила Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, отделение изобразительного искусства, мастерская А.Г. Инютина. Последние 7 лет живёт и работает во Франции.

Накануне открытия в Саранске персональной выставки Алисы Казаковой, сотрудники Музея им. Эрьзи провели блиц-интервью с автором.

- Когда Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с искусством?

А. Казакова: Мне кажется, я всегда знала, что буду художником. Постоянно что-то рисовала: разных принцесс в красивых нарядах, экспериментировала с цветами, игрой света. Моя мама разглядела во мне художника еще в 4 года.

- Что является для Вас источником вдохновения?

А.К: Природа, солнце, в солнечном свете столько энергии! Я много работаю в жанре портрета. Меня привлекают героические личности, их характеры. Души выдающихся людей - особенные. Их можно изучать бесконечно, каждый раз открывая что-то новое. Так было, например, в случае с моими портретами Юрия Гагарина.

- Ваш любимый художник, которого Вы могли бы назвать своей «путеводной звездой»?

А.К: Это мой учитель - нижегородский художник Инютин Александр Гаврилович. Царствие ему небесное. Прекрасный человек, талантливый педагог, многому научил, благодаря ему я стала профессиональным художником.

- У Вас есть любимые места в России и Франции?

А.К: Стрелка Волги и Оки в Нижнем Новгороде. Во Франции - Эйфелева башня. Это мои места силы.

- Сколько у Вас в среднем уходит времени на создание одной картины?

А.К: Я пишу работы быстро. Люблю писать с натуры. Пленэрные работы в среднем занимают 2-3 часа. Для этого нужно особое внутреннее настроение - я не просто вижу цвет, я его чувствую. Это сложно передать словами. Ты воспринимаешь красоту окружающего мира, людей на совершенно ином уровне.

- На Ваш взгляд, художник - это профессия или призвание?

А.К: Для меня быть художником означает выполнять определенную миссию жизни. У каждого человека она своя. Какая? Порой, чтобы понять это, уходят годы. Мне повезло, я несу красоту и делюсь ею со зрителем.

- Ваш родной город - Нижний Новгород, но Вы уже давно живёте во Франции. Где лучше быть художником?

А.К: Художники - люди мира. Мы воспеваем в своём творчестве главные ценности, независимо от нашего местонахождения.