Спасатели в Мордовии провели соревнования по пожарному биатлону

Как сообщает МЧС по РМ, на базе специализированной пожарно-спасательной части прошли ежегодные соревнования между командами огнеборцев по пожарному биатлону. Все элементы соревнований взяты из повседневной практики пожарных и спасателей – это прибытие к месту вызова, тушение огня и спасение людей. В общей сложности каждая команда преодолевает по 7 различных этапов.

Участие в пожарном биатлоне приняли 12 команд из 7 пожарно-спасательных частей Саранска и 5 команд из районов республики. Пожарные автомобили проходили на максимально высокой скорости «тоннель», «колею», «змейку», в том числе, и задним ходом. Не покидая автомобиль, его экипаж с расположенного на крыше ствола сбивал водой мишени на расстояниях в 25, 30 и 35 метров. Затем автомобиль устанавливался на водоисточник, а члены команды подавали воду по мишеням уже из ручных стволов. При этом, пожарные преодолевали различные препятствия и спасали условного пострадавшего с третьего этажа здания.

Победителями соревнований стали огнеборцы из пожарно-спасательной части № 3, второе место заняла команда пожарно-спасательной части № 31, третье – команда пожарно-спасательной части № 5.