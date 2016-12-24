В Мордовии выросла заболеваемость коронавирусом среди детей и молодежи

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 29 июля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью в республике остается напряженной. «Число ежедневно выявляемых новых случаев заражения превышает 65 человек, более 1200 пациентов проходят лечение в ковидных стационарах, 7 районов по недельной заболеваемости на 100 тысяч населения находятся в красной зоне, - сказал Артём Алексеевич. – При этом в регион поступило уже около 270 тысяч комплектов вакцины, в том числе впервые пришла партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — около 3 тысяч доз. Темп вакцинации в целом по республике неплохой, но нужно смотреть ситуацию в разрезе конкретных районов и предприятий. Кроме того, через месяц начнется новый учебный год. Поэтому нужно уделить пристальное внимание вопросам вакцинации учителей и работников образовательных организаций, преподавателей и студентов».

Риск заражения опасной инфекцией очень высок. Медицинская статистика это подтверждает. Как доложила и.о. вице-премьера Галина Лотванова, за последнюю неделю в стационары поступило 720 человек – в основном, это работающие граждане. Пришлось открыть еще один инфекционный госпиталь – на базе РКБ № 5. Всего в настоящее время в республике развернуто 1445 ковидных коек в 10 лечебных учреждениях.

Вызывает тревогу и тот факт, что растет количество заболевших среди детей и молодежи. Так, в возрастной группе 18-29 лет за неделю зафиксирован более чем 30-процентный рост. «Учитывая, что сейчас распространяется преимущественно индийский штамм коронавируса, который имеет очень высокую заразность, мы понимаем, что в новом учебном году образовательные организации будут работать в особом режиме. А при низкой вакцинации и несоблюдении мер защиты мы можем получить вспышки заболеваемости среди учащихся и педагогов», - отметила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова.

Было подчеркнуто, что главная задача сегодня – обеспечить высокий темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также максимально отработать все вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью.